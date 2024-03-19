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Советник главы ДНР высказался о создании санитарной зоны на Украине

Гагин: санитарная зона должна быть отодвинута вглубь Украины на 250 км

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Если обстрелы приграничных регионов со стороны украинских войск продолжатся, то их придется отодвинуть по меньшей мере на 250 километров вглубь Украины, это и будет «санитарной зоной». Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает РИА Новости.

По его словам, требуется санитарная зона именно по радиусу действия наиболее дальнобойного вооружения, которое есть у украинских Вооруженных сил. Она должна проходить от исходных границ Российской Федерации в глубину территории Украины, высказал мнение Гагин.

Он уточнил, что «речь идет не только о Харьковской области», границу необходимо будет отодвигать от границ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что РФ с учетом атак ВСУ на Белгородскую область в какой-то момент может создать на прилегающих территориях «санитарную зону».

Позднее в Кремле объяснили, что под «санитарной зоной» глава государства подразумевал организацию коридора, через который противник не сможет наносить удары по российской территории. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военные оценили необходимость и условия создания «санитарной зоны» на Украине.

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