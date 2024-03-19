Медведев заявил, что риторика западных политиков поражает своей противоречивостью

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что западные политики лгут и манипулируют ради сохранения своей власти.

По его словам, риторика западных политиков поражает своей противоречивостью.

В пример он привел слова президента Франции Эммануэля Макрона, который заявлял о возможности отправить войска на Украину и готовности к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным о деэскалации конфликта.

Кроме того, зампред Совбеза прокомментировал решение МИД Германии не называть Путина президентом и политику США по отношению к конфликту и возобновлению стратегического диалога по вооружениям.

«Бесконечное ерзанье задницей на стуле, космическое вранье, натужные сопли и театральные слезы ради имитации добрых намерений. А на поверку – ложь и манипуляции для сохранения собственной власти», — написал Медведев.

17 марта он поздравил «врагов России» с победой Путина на выборах.

Ранее Медведев предрек западным политикам уход в небытие.