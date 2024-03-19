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РФ ведет переговоры по возвращению оставшихся россиян из плена ХАМАС

Замглавы МИД РФ Богданов: Москва добивается возвращения россиян из плена ХАМАС

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Nasser Ishtayeh/Global Look Press

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Москва ведет переговоры о возвращении оставшихся Россиян из плена исламистского движения ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС.

«Под бомбежками это (вести переговоры. — «Газета.Ru») невозможно делать, мы это объясняем нашим израильским коллегам. Когда освобождали еще трех наших граждан, действительно, были паузы в военных действиях, и были условия для того, чтобы туда зашли представители Международного Красного Креста и забрали заложников по договоренности между нами и представителями палестинских структур», — поделился Богданов.

До этого агентство Associated Press сообщало, что власти Израиля и палестинское движение ХАМАС планируют возобновить переговоры по освобождению заложников в воскресенье в Катаре. ХАМАС предоставил посредникам новое предложение по трехэтапному плану прекращения огня.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

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