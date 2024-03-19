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Глава МИД Украины посетит Индию с рабочим визитом

РБК-Украина: Кулеба посетит Индию с рабочим визитом в конце марта

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Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Индию с рабочим визитом в конце марта. Об этом сообщает Telegram-канал «РБК-Украина» со ссылкой на дипломатический источник.

Отмечается, что информация о визите Кулебы в Индию появилась через несколько дней после того, как советник по национальной безопасности Индии Аджит Довал поговорил по телефону с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Авторы публикации подчеркивают, что за визитом Кулебы будут пристально наблюдать, поскольку это будет первый визит высокопоставленного украинского чиновника в Индию с начала конфликта.

До этого Кулеба заявлял, что его страна не намерена поднимать «белый флаг» в рамках вооруженного противостояния с РФ. Таким образом он прокомментировал слова папы Римского Франциска о ситуации в зоне боевых действий. Кулеба подчеркнул, что у его государства есть только один флаг — сине-желтый, другие флаги Киев поднимать не намерен.

Ранее Трамп рассказал, как он планирует разрешить украинский конфликт за сутки.

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