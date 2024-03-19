Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Польский генерал заявил, что потери ВСУ исчисляются миллионами

Польский генерал Анджейчак: потери ВСУ исчисляются миллионами, а не тысячами

close
100%
Thomas Peter/Reuters

Экс-начальник генерального штаба польской армии генерал Раймунд Анджейчак заявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конфликте с Россией следует исчислять миллионами, а не сотнями тысяч. Об этом он заявил в эфире телеканала Polstat.

«Я считаю, что потери [ВСУ] нужно считать в миллионах, а не в сотнях тысяч. В этой стране нет резервов, некем воевать», — заявил Анджейчак.

Он подчеркнул, что Украина терпит поражение в конфликте и для Киева складывается «очень и очень драматическая» ситуация».

Военный высказал точку зрения, что замена Валерия Залужного на Александра Сырского в должности главкома ВСУ не изменила ситуации на линии соприкосновения, и перед Сырским стоят те же задачи и проблемы.

«Оказалось, что надо отводить войска, выравнивать линию фронта. Все проблемы, которые были у Залужного, остались», — считает Анджейчак.

Он также предрек «очередные эффективные удары» России по военным объектам Украины в случае, если в ближайшее время у ВСУ закончатся ракеты для систем ПВО.

До этого газета The Guardian писала, что медики Вооруженных сил Украины (ВСУ) не доверяют официальным данным Киева о потерях военных.

Владимир Зеленский говорил, что потери ВСУ с февраля 2022 года якобы составили 31 тысячу человек. Однако, по словам врачей, официально опубликованные данные не соответствуют реальным.

Ранее стало известно, что на Украине из-за мобилизации на селе не хватает мужчин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами