Экс-начальник генерального штаба польской армии генерал Раймунд Анджейчак заявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конфликте с Россией следует исчислять миллионами, а не сотнями тысяч. Об этом он заявил в эфире телеканала Polstat.

«Я считаю, что потери [ВСУ] нужно считать в миллионах, а не в сотнях тысяч. В этой стране нет резервов, некем воевать», — заявил Анджейчак.

Он подчеркнул, что Украина терпит поражение в конфликте и для Киева складывается «очень и очень драматическая» ситуация».

Военный высказал точку зрения, что замена Валерия Залужного на Александра Сырского в должности главкома ВСУ не изменила ситуации на линии соприкосновения, и перед Сырским стоят те же задачи и проблемы.

«Оказалось, что надо отводить войска, выравнивать линию фронта. Все проблемы, которые были у Залужного, остались», — считает Анджейчак.

Он также предрек «очередные эффективные удары» России по военным объектам Украины в случае, если в ближайшее время у ВСУ закончатся ракеты для систем ПВО.

До этого газета The Guardian писала, что медики Вооруженных сил Украины (ВСУ) не доверяют официальным данным Киева о потерях военных.

Владимир Зеленский говорил, что потери ВСУ с февраля 2022 года якобы составили 31 тысячу человек. Однако, по словам врачей, официально опубликованные данные не соответствуют реальным.

Ранее стало известно, что на Украине из-за мобилизации на селе не хватает мужчин.