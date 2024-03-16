На Украине появляются села, где почти не осталось мужчин из-за принудительной мобилизации. Об этом сообщает американская газета Washington Post в репортаже из Хмельницкой области.

«Те, кто остался, опасаются, что их призовут в любую минуту. Их соседи <...> на линии фронта. Несколько пропали без вести. Другие жители этого села <...> бежали за границу или нашли способы избежать войны», – говорится в статье.

Эту информацию журналистам подтвердили в местной школе, где ведут списки учеников, чьи родители убыли из села.

Местные жители утверждают, что военкомы хватают всех, кого могут, расхаживая по почти пустым улицам в поисках оставшихся мужчин. Многие мужчины сейчас отбывают срок в тюрьме за отказ мобилизоваться, пишет здание.

Накануне Минобороны обнародовало информацию о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытках прорвать границу РФ с 12 по 14 марта. В общей сложности, по данным ведомства, ВСУ потеряли более 1,5 тысяч человек.

Ранее были названы суточные потери ВСУ при попытке прорыва на территорию РФ.