Сенатор Грэм призвал «снести чертов мост, соединяющий Крым с Россией»

Сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в ходе визита в Киев выразил надежду, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в скором времени получат дальнобойные ракеты ATACMS, чтобы наносить удары по Крымскому мосту. Его слова приводит The Washington Post.

Он заявил, что Украине нужны дальнобойные ракеты американского производства «чтобы можно было снести чертов мост, соединяющий Крым с Россией».

Как отмечает Washington Post, хотя Соединенные Штаты и запрещают Украине использовать предоставленное США оружие для нанесения ударов по территории России, ВСУ используют ATACMS для атак по целям, которые, как считает Киев, располагаются «на оккупированных Россией территориях».

До этого он заявил, что, украинские граждане должны служить в армии вне зависимости от мобилизационного возраста.

По его мнению, Киеву необходимо больше людей на передовой, при этом они должны идти в вооруженные силы вне зависимости от оказываемой Вашингтоном помощи Киеву. Грэм призвал украинских депутатов немедленно принять законопроект об ужесточении мобилизации.

Ранее стало известно, что Пентагон готов поставить Украине ракеты ATACMS большей дальности.