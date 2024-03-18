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Путин на встрече с другими кандидатами в президенты отметил, что цели у них общие

Путин предложил соперникам по выборам продолжать совместную работу

Действующий российский лидер Владимир Путин, который лидирует на выборах президента РФ, считает, что у него и других кандидатов общие цели. Об этом он заявил на встрече в Кремле, сообщает ТАСС.

Глава государства отметил, что кандидаты прошли «каждый свой путь в ходе этой избирательной кампании». Путин обратил внимание, что у каждого человека, тем более у председателей парламентских фракций, свой взгляд на методы для достижения результатов национального развития.

«Но цели-то у нас общие, это точно, очевидная вещь», — указал глава государства.

В понедельник, 18 марта, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф поздравил Владимира Путина с переизбранием. Политик подчеркнул, что надеется на сотрудничество двух стран.

До этого премьер-министр Михаил Мишустин сделал заявление по результатам выборов президента России.

Ранее Путин рассказал, каких политиков называют «временщиками».

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