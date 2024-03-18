Эксперт прокомментировал объявленные Путиным задачи на новый президентский срок

Реализовать намеченные на новый президентский срок цели главе государства Владимиру Путину поможет колоссальная поддержка избирателей. Об этом в интервью газете «Взгляд» заявил политолог Евгений Минченко. Он обратил внимание, что российский лидер поставил множество задач, касающихся как выполнения целей специальной военной операции, так и мирного развития страны.

«Я думаю, что впечатляющие результаты, полученные Владимиром Путиным в ходе избирательной кампании, показали высокий уровень доверия общества к нему. Поэтому он получил своего рода карт-бланш на принятие необходимых решений», — отметил эксперт.

Также он допустил кадровые изменения в правительстве России и государственных корпорациях.

Вызовы нового президентского срока Путин обсудил с членами своего избирательного штаба 18 марта. Глава государства подчеркнул необходимость решения задач СВО на Украине, укрепления обороноспособности и Вооруженных сил страны.

17 марта завершились трехдневные выборы президента России. ЦИК зафиксировал рекордную явку — более 70%. После обработки 99,59% протоколов Путин, который баллотировался самовыдвиженцем, получил 87,33% голосов избирателей.

Ранее в Кремле рассказали, кто поздравил Путина с победой на выборах.