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Санду отказалась назначить главу Гагаузии министром

Президент Молдавии Санду отказалась назначить главу Гагаузии Гуцул министром

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Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости

Президент Молдавии Майя Санду отказалась назначить главу Гагаузии Евгению Гуцул министром. Об этом пишет РИА Новости.

Свое решение она связала с тем, что Гуцул работает на «преступную группировку Шор» и делает заявления против своей страны. Согласно законодательству, глава Гагаузской автономии должен автоматически назначаться и членом правительства Молдавии.

Евгения Гуцул является сторонницей партии «Шор», выступающей за более тесное сотрудничество Молдавии с РФ. Прокуратура Молдавии обвинила основателя партии Илана Шора в нелегальном финансировании партий.

До этого Гуцул заключила договоренности о сотрудничестве с главами нескольких регионов РФ.

По данным издания, глава автономии встречалась с первым вице-губернатором Краснодарского края Игорем Галасем и заместителем губернатора Александром Руппелем, главами Псковской и Пензенской областей Михаилом Ведерниковым и Олегом Мельниченко.

Губернатор уже объявил о создании «пензенской части рабочей группы» по вопросам социально-экономического сотрудничества с Гагаузией. С Ведерниковым глава Гагаузии договорилась активизировать контакты среди молодежи, а также педагогов, работающих с воспитанниками с особенностями развития.

Ранее Гуцул заявила, что в Молдавии ее хотят наказать за встречу с Путиным.

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