В США заявили, что американцы больше не видят в Байдене своего президента

В преддверии выборов граждане США больше не видят нынешнего президента страны Джо Байдена на своем посту. Об этом пишет издание Wall Street Journal (WSJ).

Как говорится в статье, главная проблема для главы Белого дома состоит в том, что, несмотря на некоторые его успехи, американцы не видят в нем воплощения «государственного деятеля мирового масштаба», «утешителя (страны) в непростые времена», «мастера по ведению переговоров с конгрессом».

«По мнению социологов и аналитиков, ошибки Байдена могут повлиять на формирование отношения к нему больше, чем ошибки предыдущих президентов окрасили их имидж – не только потому, что Байден в свой 81 год является старейшим действующим президентом страны, но и потому, что он не создал имидж сильного лидера или создал эмоциональную связь с избирателями», — сказано в публикации.

На этой неделе представитель Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что кандидатом на выборах президента США от Демократической партии станет бывшая первая леди Мишель Обама, которая займет место действующего главы государства Джо Байдена в президентской гонке.

Ранее в сенате США обвинили Байдена в подрыве авторитета страны.