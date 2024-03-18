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Военный эксперт: Запад не смог подорвать Россию изнутри

Военный эксперт Рожин: у Запада не получилось сорвать выборы в России

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Maxim Shemetov/Reuters

Вместо срыва президентских выборов в РФ и занижения явки, Запад получил серьезную консолидацию российского общества. Об этом заявил военный обозреватель Борис Рожин. По его словам, которые приводит Tsargrad.tv, стало очевидным и «банкротство западничества» внутри страны.

«У Запада не получилось сокрушить Россию экономически. У Запада не получилось сокрушить Россию подпитываемым антивоенным движением. У Запада не получилось разбить Россию на поле боя. И сегодня стало очевидным, у Запада не получилось подорвать Россию путем террора и запугивания», — сказал Рожин.

Он также подчеркнул, что подорвать Россию у Запада не выйдет и впредь.

17 марта завершились трехдневные выборы президента России. ЦИК зафиксировал рекордную явку — более 70%. После обработки 99,59% протоколов Путин, который баллотировался самовыдвиженцем, получил 87,33% голосов избирателей.

Как отметил политический консультант, руководитель аналитического центра «Г.У.Р.У.» Роман Пермяков, президентские выборы 2024 войдут в современную историю Россию как самые массовые. По его словам, это по-настоящему всенародные выборы в прямом смысле этого слова.

Ранее в МИД РФ указали на провал попыток Запада сорвать выборы президента РФ.

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