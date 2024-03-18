Лукашенко поздравил Путина с победой на президентских выборах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которого поздравил его с убедительной победой на президентских выборах. Об этом пишет БелТА.

«Президент от имени всего белорусского народа и себя лично поздравил российского коллегу с убедительной победой на выборах», — говорится в публикации.

Ранее Путина с переизбранием поздравили президент Гондураса Сиомара Кастро, лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын, лидер оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, а также МИД Китая.

17 марта завершились трехдневные выборы президента России. ЦИК зафиксировал рекордную явку – более 70%, явка на платформе ДЭГ составила 94%. После обработки 99,59% протоколов Путин получил 87,33% голосов избирателей.

Ранее посол рассказал о планах США в отношении России после победы Путина.