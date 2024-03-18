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Матвиенко поздравила Путина с победой на выборах

Матвиенко заявила, что выборы президента России прошли при небывало высокой явке

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила Владимира Путина с победой на выборах и заявила, что голосование прошло при небывало высокой явке в новейшей истории страны.

Выборы прошли прозрачно, открыто, демократично, считает она.

По ее словам, это событие еще больше сплотило российское общество.

17 марта завершились трехдневные выборы президента России. ЦИК зафиксировал рекордную явку – более 70%, явка на платформе ДЭГ составила 94%. После обработки 99,59% протоколов Путин получил 87,33% голосов избирателей.

Путина с переизбранием поздравили президент Гондураса Сиомара Кастро, лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын, лидер оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, а также МИД Китая.

Ранее Песков прокомментировал результат Путина на выборах.

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