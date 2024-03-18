В Турции рассказали о подготовке визита Путина

Подготовка к визиту в Турцию президента Российской Федерации Владимира Путина ведется по поручению главы республики Реджепа Тайипа Эрдогана соответствующим ведомствам. Об этом сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого президента.

При этом собеседник агентства отметил, что пока нет конкретной даты по будущей встрече политиков.

На прошлой неделе Эрдоган заявил, что рассчитывает на визит Путина в Турцию после выборов 31 марта.

Комментируя слова турецкого лидера, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что визит Путина в Турецкую республику давно готовится, российская сторона тоже ждет этого визита.

В конце февраля этого года Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом, в ходе которого пообещал сильно не затягивать с поездкой в Турцию.

Ранее Путин отметил вклад Эрдогана в развитие отношений Москвы и Анкары.