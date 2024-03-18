МИД Китая поздравил Путина с победой на выборах

МИД Китая поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России. Отношения между двумя странами продолжат развиваться, заявил на брифинге в официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает РИА Новости.

Пекин высоко ценит позицию Путина по Тайваню, отметил он.

«Китай в связи с этим выражает свои поздравления», — сказал дипломат, отвечая на просьбу прокомментировать результаты выборов в РФ.

17 марта завершились трехдневные выборы президента России. ЦИК зафиксировал рекордную явку – более 70%, явка на платформе ДЭГ составила 94%. После обработки 99,59% протоколов Путин получил 87,33% голосов избирателей.

До этого Путина с переизбранием поздравили президент Гондураса Сиомара Кастро, лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын, лидер оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Ранее Песков прокомментировал результат Путина на выборах.