В Мосгоризбиркоме раскрыли судьбу окрашенных зеленкой бюллетеней

Отметки в бюллетенях в двух ящиках для голосования на выборах президента Российской Федерации на двух избирательных участках в Москве, в которые была опрокинута зеленка, были читаемы, поэтому их учли при подсчете голосов. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

»Отрадное, УИК № 690 — 115 бюллетеней, Чертаново Южное, УИК № 2084 — 217 бюллетеней — отметки в бюллетенях видны, все подсчитано», — отметил Реут.

До этого уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявляла, что злоумышленники, которые портили бюллетени на избирательных участках, заливая урны зеленкой и краской, нарушали права своих сограждан.

С 15 по 17 марта в России проходило голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. Событие не обошлось без инцидентов: в нескольких регионах России люди залили избирательные урны зеленкой и краской, испортив бюллетени. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова назвала такие действия «элементами терроризма».

Ранее сообщалось, что школьница подожгла скатерть на избирательном участке в Краснодаре.