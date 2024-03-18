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ЦИК подсчитал 99% голосов на выборах президента России

ЦИК подсчитал более 99% голосов на выборах президента России

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Александр Пирагис/РИА Новости

Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин лидирует после обработки 99,1% протоколов по итогам голосования на выборах. Об этом сообщили в ЦИК.

После обработки 99,1% протоколов по итогам голосования на выборах президента России Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 87,33% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) — 4,31%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,79%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,19%.

Еще до объявления окончательных результатов подсчета голосов кандидаты в президенты России Харитонов и Слуцкий вслед за Владиславом Даванковым признали победу Владимира Путина на выборах.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро уже поздравил Путина с победой на выборах главы государства.

Путин позже заявил, что главная цель после выборов — двигаться вперед.

Ранее в Германии отказались поздравлять Путина в случае его победы на выборах.

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