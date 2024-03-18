В разрыве военного соглашения Нигера с США нашли иранский след

Решение Нигера разорвать военное соглашение с Вашингтоном могло быть связано с тем, что Вашингтон обвинил находящийся у власти в Нигере Национальный совет спасения родины (НССР) в секретной разработке сделки о предоставлении Ирану доступа к урановым ресурсам. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

The Wall Street Journal в феврале выяснила, что переговоры между Ираном и Нигером по вопросу пользования урановыми месторождениями «достигли очень продвинутого этапа». Как заявил неназванный собеседник газеты, стороны подписали предварительную договоренность. При этом два других источники указали, что сделка не была завершена.

До этого официальный представитель военного переходного правительства Нигера Амаду Абдрамана сообщил, что военные страны разорвали военное соглашение с США.

Позже в Пентагоне заявили, что в США поддерживают контакт с властями Нигера по поводу разорванного двустороннего военного соглашения.

Ранее Вашингтон остановил помощь Нигеру.