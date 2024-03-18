Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Отставки спикеров ВСУ могли быть вызваны их связями с Залужным

«Страна»: отставки Игната и Лихового связаны с зачисткой ВСУ от людей Залужного

close
100%
Global Look Press

Отставки спикеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрия Игната и Дмитрия Лихового могут быть связаны с зачисткой украинской армии от людей экс-главкома Валерия Залужного. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

«Залужный сформировал управление коммуникаций под себя, а сейчас происходит кадровая ротация», — сообщили в издании.

По данным издания, отставки Игната и Лихового являются следствием переформатирования ВСУ.

До этого спикер группировки «Таврия» ВСУ Дмитрий Лиховой сообщил о своей отставке. По его словам, он «получил подтверждение того, про что слышал или догадывался», а «многие знания уточняют печали». При этом причину своей отставки он не раскрыл.

Незадолго до этого свой пост покинул официальный представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат.

4 марта президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ряд новых кадровых назначений в силах обороны Украины, при этом не указав, о каких именно перестановках идет речь.

Ранее спикер ВСУ набросился с матом на украинцев, задававших вопросы про австралийские F-18.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами