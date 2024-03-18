Отставки спикеров ВСУ могли быть вызваны их связями с Залужным

Отставки спикеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрия Игната и Дмитрия Лихового могут быть связаны с зачисткой украинской армии от людей экс-главкома Валерия Залужного. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

«Залужный сформировал управление коммуникаций под себя, а сейчас происходит кадровая ротация», — сообщили в издании.

По данным издания, отставки Игната и Лихового являются следствием переформатирования ВСУ.

До этого спикер группировки «Таврия» ВСУ Дмитрий Лиховой сообщил о своей отставке. По его словам, он «получил подтверждение того, про что слышал или догадывался», а «многие знания уточняют печали». При этом причину своей отставки он не раскрыл.

Незадолго до этого свой пост покинул официальный представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат.

4 марта президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ряд новых кадровых назначений в силах обороны Украины, при этом не указав, о каких именно перестановках идет речь.

Ранее спикер ВСУ набросился с матом на украинцев, задававших вопросы про австралийские F-18.