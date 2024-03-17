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Украинский депутат рассказал о неудачной встрече Зеленского с его партией

Депутат Рады Гончаренко: встреча Зеленского с его партией прошла неудачно

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) рассказал об ухудшении ситуации в партии президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа», произошедшем после встречи главы государства с представителями ее парламентской фракции. Об этом сообщает Radio NV.

Парламентарий считает, что после первой за два года подобной встречи, которая состоялась 21 февраля, у депутатов «как-то пропало вдохновение работать и голосовать». Гончаренко связывает это с тем, каким образом Зеленский разговаривал на мероприятии. Президент Украины обращался к участникам встречи «ваша команда» подчеркнуто дистанцируясь от них, утверждает депутат.

До этого депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что Зеленский готов распустить парламент для продления срока собственных полномочий.

По данным Дубинского, только сейчас около 50 народных избранников из фракции президентской партии «Слуга народа» уже готовы немедленно отказаться от депутатских мандатов, и еще несколько десятков депутатов от других партий готовы поступить также.

Ранее ЦИК Украины постановил, что Зеленский останется легитимен на посту главы государства.

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