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Оппозиционный молдавский политик заявил, что будет агитировать за вступление страны в ЕАЭС

Илан Шор заявил, что будет агитировать за вступление Молдавии в ЕАЭС

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Оппозиционный молдавский политик Илан Шор заявил, что Молдавии гораздо выгоднее стремится в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), нежели добиваться интеграции в ЕС. Об этом сообщает телеканал RTVI.

По словам Шора, вступление Молдавии в Европейский союз будет для жителей страны намного хуже, чем невступление. Политик отметил, что в сегодняшней геополитической ситуации движение в сторону ЕС неизбежно приведет к охлаждению отношений с Россией.

Шор подчеркнул, что на предстоящем референдуме он будет призывать голосовать против вступления в ЕС и за вступление в ЕАЭС. По его словам, при вступлении в ЕАЭС Кишинёв получит преференции при поставках сельскохозяйственной продукции.

Политик назвал нынешние молдавские власти холопами, которыми управляет Европа и заявил, что они ему не нужны.

15 марта бывший министр обороны Молдавии Виталий Маринуца заявил, что Кишиневу нужно уже сейчас начинать готовиться к вступлению в НАТО, властям необходимо поставить перед собой такую цель.

Ранее молдавский парламент лишил иммунитета оппозиционного депутата Таубер.

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