Песков оценил новое оскорбление Байдена в адрес Путина

Соединенные Штаты вряд ли могут гордиться новым выпадом американского президента Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, чьи слова передает ТАСС.

«Такие выражения не красят глав государств. Вряд ли Америка может гордиться таким», — подчеркнул представитель Кремля.

Таким образом он продемонстрировал оценку администрации президента России резких слов американского лидера.

Накануне Байден на мероприятии, приуроченном ко Дню святого Патрика, заявил, что Владимир Путин является бандитом, которому нужно противостоять.

До этого Байден выступил с ежегодным посланием «О положении страны». Первой темой выступления президента США стал военный конфликт на Украине. Он сравнил текущий момент в истории с 1941-м годом, призвал конгресс поскорее одобрить помощь Киеву, чтобы тот смог «остановить Путина», и обратился к президенту России с «простым посланием».

Ранее Трамп назвал Байдена марионеткой Путина.