Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков оценил новое оскорбление Байдена в адрес Путина

В Кремле отреагировали на новое оскорбление Байдена в адрес Путина

close
100%
Алексей Дружинин/РИА Новости

Соединенные Штаты вряд ли могут гордиться новым выпадом американского президента Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, чьи слова передает ТАСС.

«Такие выражения не красят глав государств. Вряд ли Америка может гордиться таким», — подчеркнул представитель Кремля.

Таким образом он продемонстрировал оценку администрации президента России резких слов американского лидера.

Накануне Байден на мероприятии, приуроченном ко Дню святого Патрика, заявил, что Владимир Путин является бандитом, которому нужно противостоять.

До этого Байден выступил с ежегодным посланием «О положении страны». Первой темой выступления президента США стал военный конфликт на Украине. Он сравнил текущий момент в истории с 1941-м годом, призвал конгресс поскорее одобрить помощь Киеву, чтобы тот смог «остановить Путина», и обратился к президенту России с «простым посланием».

Ранее Трамп назвал Байдена марионеткой Путина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами