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Путин выразил соболезнования родным и близким Александра Ширвиндта

Песков: Путин соболезнует родным и близким умершего Александра Ширвиндта

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Илья Питалев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким актера театра и кино, режиссера, бывшего худрука Театра сатиры Александра Ширвиндта. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков рассказал, что президент направит телеграмму соболезнований его родным и близким.

О смерти актера в больнице сообщил ранее актер Сергей Газаров.

Ширвиндту было 89 лет. Он известен ролями в фильмах «Ирония судьбы» и «Вокзал для двоих». Активно работал на эстраде как режиссер и конферансье. В в 2000–2021 годах он являлся художественным руководителем Театра сатиры, в 2021 году стал президентом театра.

До этого актер Александр Воеводин рассказал, что провел всю жизнь рядом с Александром Ширвиндтом. Он также сообщил, что в последнее время режиссер плохо себя чувствовал.

Ранее актер Михаил Ширвиндт вспоминал, как Эрнст накричал на него из-за критики «Давай поженимся».

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