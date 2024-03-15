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Шольц анонсировал создание военной коалиции по поставкам Украине дальнобойных ракет

Шольц объявил о создании новой военной коалиции в рамках формата Рамштайн

Коалиция по поставкам Украине дальнобойного вооружения появится в рамках формата Рамштайн. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров с лидерами Франции и Польши, передает ТАСС.

«В рамках формата Рамштайн мы создадим новую коалицию по созданию потенциала для дальнобойной ракетной артиллерии [для Украины]», — сказал Шольц.

Европейские страны не находятся в состоянии войны с Россией, подчеркнул он и добавил, что Франция, Германия и Польша будут стоять на стороне Украины «так долго, как это потребуется».

До этого журнал Der Spiegel заявил, что канцлер Германии не собирается отправлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракеты Taurus из-за страха, что их целью станет Кремль.

14 марта бундестаг проголосовал против резолюции о поставках Украине дальнобойных ракет.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.

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