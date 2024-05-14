Близнецы из «Ворониных» высказались о скандале с Ильюхиной: «Ничего личного»

Братья Артем и Роман Пенчук, сыгравшие близнецов Филиппа и Кирилла в сериале «Воронины», в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) осудили скандал вокруг съемок продолжения без Марии Ильюхиной.

«Там разве была у кого-то актерская игра? Пробежать два раза за сезон за диваном или в кадре поиграть в телефон сможет, извините, любой... Это чисто бизнес, ничего личного. Если решено, что должны сниматься другие актеры, значит, так оно выгоднее, вот и все», — заявили братья Пенчук.

Они отметили, что фанаты активно начали расспрашивать их о возможных съемках в продолжении ситкома. Однако Пенчуки заверили, что сниматься в продолжении не будут, так как не являются актерами и давно занимаются другой деятельностью. По словам Артема и Романа, в свое время им удалось попасть в каст «Ворониных» благодаря улыбчивости и везению.

Мария Ильюхина, узнав о том, что ее не позвали на проект, возмутилась решением продюсеров. Уже после этого ее позвали на пробы, которые актриса не прошла. При этом Ильюхина объяснила нежелание шоураннеров звать ее на кастинг «творческой задумкой».

Ранее Ольга Бузова рассказала, как они вместе с Бородиной встречались с двумя братьями.