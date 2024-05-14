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Стало известно, кто заменил Дюмина на посту главы Тульской области

РИА Новости: и. о. губернатора Тульской области назначили Дмитрия Миляева

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Станислав Красильников/РИА Новости

Первого заместителя губернатора Тульской области Дмитрия Миляева назначили исполняющим обязанности главы региона после ухода Алексея Дюмина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Тульской области.

«Исполнять обязанности губернатора будет Миляев Дмитрий Вячеславович», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что члены правительства региона сохранят свои посты, пока не будет сформирован новый состав.

14 мая стало известно, что президент России Владимир Путин назначил Алексея Дюмина своим помощником, освободив его от должности губернатора Тульской области.

2 мая Путин встречался с Дюминым и обсуждал развитие региона.

Дюмин исполнил обязанности главы области с начала 2016 года, а в сентябре того же года он был избран на этот пост в ходе выборов. В сентябре 2021 года его переизбрали главой региона на второй срок.

Ранее стало известно, кто стал пресс-секретарем Путина.

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