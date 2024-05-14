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ВСУ начали перебрасывать дополнительные силы к Харькову и Сумам

ТАСС: ВСУ начали перебрасывать к Харькову бригады с Краснолиманского направления

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Военное руководство Украины решило перебросить формирования трех армейских бригад с Краснолиманского направления к городам Харьков и Сумы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«ВСУ снимают подразделения трех бригад и перебрасывают их к Харькову и Сумам», — говорится в материале.

Источник отметил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) надеется таким образом удержать позиции в Харьковской и Сумской областях. При этом российские солдаты продолжают вести активные боевые действия на Краснолиманском направлении, подчеркнул он.

14 мая депутат Верховной рады Украины Кира Рудик заявила, что сейчас в Харьковской области наблюдается «очень напряженная» ситуация. По ее словам, Вооруженные силы РФ подготовили достаточно войск и ресурсов для увеличения протяженности линии соприкосновения. В связи с этим их наступление на упомянутом участке фронта несет «высокие риски» для Киева.

Позже член Государственной думы РФ Виктор Водолацкий сообщил об отходе украинских войск из харьковского города Купянска. Как он сказал, в населенном пункте не осталось ни рядовых солдат, ни руководства ВСУ.

Ранее Украину предупредили о начале решающего этапа боевых действий.

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