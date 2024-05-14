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Блинкен заявил, что новый пакет помощи прибывает на Украину

Блинкен в Киеве заявил, что часть нового пакета помощи США прибыла на Украину

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Jonathan Ernst/Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся с визитом в Киеве, заявил, что часть нового пакета американской военной помощи прибыла на Украину и будет прибывать, что повлияет на ситуацию на поле боя, передает Reuters.

«В ближайшей перспективе помощь уже в пути, часть ее уже поступила, и будет поступать еще больше», — сказал Блинкен во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, это будет иметь «реальное значение» на поле боя.

Зеленский, как отмечает агентство, высоко оценил «важнейшую» помощь США и поблагодарил Вашингтон за поддержку.

Он сказал, что самый большой дефицит Украины на данный момент связан с противовоздушной обороной. Зеленский сообщил Блинкену, что Киеву нужны две батареи ПВО Patriot для Харькова.

Источник агентства сообщал, что госсекретарь США во время своего визита заверит украинских чиновников, включая президента, в неизменной поддержке США и выступит с речью, посвященной будущему Украины.

Поездка Блинкена направлена на то, чтобы послать «сильный сигнал уверенности» Украине на фоне неудач на поле боя, сообщал телеканал CNN со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось, что Вашингтон намерен ускорить передачу оружия Украине.

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