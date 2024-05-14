Россиянам назвали шесть признаков неисправности автомобильного стартера

Чтобы стартер автомобиля внезапно не вышел из строя, необходимо регулярно проходить диагностику системы пуска, а также обращать внимание на симптомы, предшествующие поломке. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на технического тренера международной сети автосервисов Fit Service Сергея Пономарева.

«Пожалуй, самая частая ситуация - долгий пуск. При повороте ключа в режим запуска слышатся характерные щелчки, но запуск двигателя происходит только после нескольких попыток», — сказал эксперт.

Кроме того, о неисправности стартера может говорить неравномерное или медленное его вращение при запуске двигателя.

Сильные вибрации или дребезжание во время запуска мотора также могут свидетельствовать о проблемах со стартером.

Кроме того, если слышно звук поворачивающегося стартера, но при этом силовой агрегат не вращается, то эта проблема возможна из-за проворачивания бендикса.

Еще два признака неисправности стартера - металлический хруст при вращении двигателя на самом старте, а также запах горелой проводки во время попытки запуска мотора.

До этого Вадим Стрельбицкий заявил, что после замены масла в двигателе может появиться неприятный стук.

Первая причина — в двигатель залито масла меньше или больше положенного. Это может вызвать нештатные шумы в двигателе. Вторая причина — грязный фильтр масляного насоса. Это может привести к ограничению потока масла, снижению его давления и появлению стука в двигателе.

Третья причина — стук может указывать на то, что мотору и фильтрам после замены масла требуется время для достижения последней точки смазки, но это обычно недолго, несколько минут.

Ранее стало известно, можно ли заливать масло под брендом сетевых магазинов.