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В ЦИК назвали дату выборов губернатора Тульской области

ЦИК: выборы губернатора Тульской области пройдут в единый день голосования

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Alexandros Michailidis/Shutterstock.com

Выборы губернатора Тульской области в связи с переходом Алексея Дюмина на должность помощника президента России пройдут в единый день голосования в сентябре 2024 года. Об этом сообщил ТАСС член ЦИК РФ Константин Мазуревский.

В свою очередь председатель избиркома Тульской области Павел Веселов уточнил, пройдут выборы главы региона в единый день голосования или нет, будет зависеть от того, когда назначат исполняющего обязанности.

14 мая президент Российской Федерации Владимир Путин назначил Алексея Дюмина своим помощником, освободив его от должности губернатора Тульской области.

Дюмин был назначен исполняющим обязанности губернатора Тульской области в начале 2016 года, в сентябре того же года он был избран на этот пост в ходе выборов. В сентябре 2021 года его переизбрали главой региона на второй срок.

Единый день голосования в текущем году приходится на 8 сентября, в его рамках планируется проведение 3,5 тыс. избирательных кампаний всех уровней и референдумов более чем в 80 регионах России.

Ранее Путин встретился с губернатором Тульской области Дюминым.

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