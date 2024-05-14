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Глава ВГА Харьковской области рассказал о новых резервах ВСУ под Харьковом

Ганчев: ВСУ стягивают новые резервы на Харьковское направление

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Serhii Nuzhnenko via Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подтягивают новые резервы на Харьковское направление на фоне наступления российской армии, противостоять долго ВС РФ они не смогут. Об этом в эфире Первого канала заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Украинские вооруженные формирования подтягивают новые резервы. Как раз на хорошо укрепленные районы они и рассчитывают, что смогут сдержать это наступление», — подчеркнул он.

По словам Ганчева, в Харьковской области на данный момент активно работает авиация и артиллерия ВС РФ. Он добавил, что украинским войскам осталось недолго сопротивляться на фоне давления российской армии на этом направлении.

До этого начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что обстановка, в которой оказались подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, становится критической.

По словам Буданова, каждый час ситуация для ВСУ в Харьковской области приближается к критической. Он добавил, что украинское командование для укрепления обороны пытается направить в этот и близлежащие регионы подразделения с других участков фронта, но для решения этой задачи не хватает личного состава.

Ранее Киев объявил план-перехват в Харьковской области из-за бегства солдат ВСУ.

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