ХАМАС выступил против нового кабмина Палестины

Палестинские фракции, среди которых ХАМАС, «Исламский джихад» (организация запрещена в России), Народный фронт освобождения Палестины (НФОП), а также партия «Палестинская национальная инициатива», выступили против решения о формировании нового правительства Палестины. Об этом сообщает РИА Новости.

В коллективном заявлении палестинских движений отмечается, что принятие односторонних решений, забота о формальной стороне, лишенной содержания и формирование нового правительства без национального консенсуса, усугубляет раскол.

В публикации отмечается, что палестинский народ в настоящий момент «остро нуждается в консенсусе и единстве, а также в формировании единого национального руководства» для проведения демократических выборов.

Палестинские фракции подчеркнули, что выражают свое неприятие продолжения подобного подхода.

До этого президент Палестины Махмуд Аббас принял отставку правительства, возглавляемого Мухаммедом Штайе. Аббас издал соответствующий указ. Он также поручил Штайе и его правительству временно руководить работой кабмина до формирования нового правительства.

Ранее Лавров заявил, что Россия выступает за создание государства Палестина.