Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ХАМАС выступил против нового кабмина Палестины

ХАМАС и ряд других палестинских фракций выступили против нового кабмина Палестины

close
100%
Hasnoor Hussain/Reuters

Палестинские фракции, среди которых ХАМАС, «Исламский джихад» (организация запрещена в России), Народный фронт освобождения Палестины (НФОП), а также партия «Палестинская национальная инициатива», выступили против решения о формировании нового правительства Палестины. Об этом сообщает РИА Новости.

В коллективном заявлении палестинских движений отмечается, что принятие односторонних решений, забота о формальной стороне, лишенной содержания и формирование нового правительства без национального консенсуса, усугубляет раскол.

В публикации отмечается, что палестинский народ в настоящий момент «остро нуждается в консенсусе и единстве, а также в формировании единого национального руководства» для проведения демократических выборов.

Палестинские фракции подчеркнули, что выражают свое неприятие продолжения подобного подхода.

До этого президент Палестины Махмуд Аббас принял отставку правительства, возглавляемого Мухаммедом Штайе. Аббас издал соответствующий указ. Он также поручил Штайе и его правительству временно руководить работой кабмина до формирования нового правительства.

Ранее Лавров заявил, что Россия выступает за создание государства Палестина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами