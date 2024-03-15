Глава МИД Украины попросил генсека НАТО ускорить поставки боеприпасов

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в соцсети Х сообщил, что обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом возможность наращивания усилий альянса в обеспечении Киева боеприпасами и вооружением.

«Я подчеркнул важность удвоения международных усилий по увеличению и ускорению поставок оружия и боеприпасов на Украину», — написал он в публикации.

Министр добавил, что стороны скоординировали позиции перед апрельским заседанием Совета Украина — НАТО.

Накануне Столтенберг выступил с годовым отчетом в Брюсселе. Он признал, что Украина атакует российские корабли в Черном море ракетами НАТО, и призвал нарастить поставки Киеву, чтобы не допустить «большой исторической ошибки». При этом он заявил об отсутствии военной угрозы со стороны РФ для стран альянса, но выступил за усиление ПВО, а российские гиперзвуковые ракеты назвал «серьезным вызовом». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее генсек НАТО назвал процент предоставленной Киеву военной помощи.