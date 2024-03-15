Политолог объяснил, чем Россия может ответить на «железный занавес» Латвии

Главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление премьер-министра Латвии Эвики Силини о том, что между Россией, Белоруссией и Прибалтикой будет возведен «железный занавес». Эксперт напомнил, что Рига до сих пор ведет активную торговлю с РФ, в том числе через другие страны.

«Поэтому мы сможем перекрыть и свой транзит, и транзит всех остальных стран. Вот такая история», — сказал Межевич.

Он добавил, что Латвия является абсолютно не самостоятельной в экономическом отношении страной, которая «посыпется» от ограничений со стороны России.

О «железном занавесе» между Россией, Белоруссией и Прибалтикой Силиня заявила 14 марта. По ее словам, речь идет об обеспечении экономической и энергетической независимости от РФ. При этом премьер Латвии подчеркнула, что достигнуть этой цели «не так и просто».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление Силини о «железном занавесе», обратила внимание, что у Прибалтики не хватит железа на такие нужды.

Ранее политолог напомнил премьеру Латвии басню Крылова «Слон и Моська».