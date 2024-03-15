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Захарова иронично отозвалась о «пропаже» принцессы Кейт

Захарова: принцессу в Лондоне ищут два месяца, быстро находят только «Новичок»

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Станислав Красильников/РИА Новости

Принцессу Уэльскую Кейт в Лондоне ищут два месяца, быстро находится только «Новичок» (отравляющее вещество. — прим. ред.). Таким образом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала долгое отсутствие на публике супруги наследника британского престола.

«Такая-сякая» не появляется на публике уже более 2 месяцев... Вообще в Лондоне быстро находятся только «Новичок» и «рука Москвы». На это требуется дня 2-3. А все, что надо «не найти», ищут долго», — сыронизировала Захарова.

16 января Кейт Миддлтон была госпитализирована в одну из клиник Лондона. В этот же день ей провели операцию. По словам официальных представителей королевской семьи, хирургическое вмешательство было плановым. Позже источник заявил, что супруга принца Уильяма собирается восстанавливаться дома. Она не будет принимать участие в официальных мероприятиях в ближайшее время. Предполагается, что Кейт Миддлтон вернется к своим обязанностям не раньше Пасхи, которая будет отмечаться 31 марта.

Ранее подруга Кейт Миддлтон рассказала о самочувствии принцессы после скандала.

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