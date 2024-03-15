В Азербайджане заявили об историческом шансе для мира в регионе

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил об историческом шансе для Баку и Еревана достигнуть мира между странами. С таким заявлением министр выступил на брифинге журналистам по итогам 9-й трехсторонней встречи глав внешнеполитических ведомств Азербайджана, Грузии и Турции, передает ТАСС.

«После полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Азербайджана возник исторический шанс для достижения мира между Азербайджаном и Арменией», — подчеркнул он, обратив внимание на необходимость соблюдения сторонами конфликта принципов международного права.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что процесс делимитации границы между Арменией и Азербайджаном может начаться с Тавушской области Армении. Он подчеркнул, что при принятии решений по этому вопросу необходимо исходить из «полного анализа ситуации». Пашинян обратил внимание, что в ходе переговоров создавалось впечатление, что не исключен «обмен территориями». Но премьер-министру Армении это представляется «маловероятным».

Ранее Пашинян заявил, что Армения намерена охранять свой аэропорт без содействия РФ.