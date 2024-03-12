Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пашинян заявил, что Армения намерена охранять свой аэропорт без содействия РФ

Пашинян: Армения сообщила РФ о намерении охранять свой аэропорт без ее помощи

close
100%
Илья Питалев/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что погранслужба страны уведомила Россию о намерении охранять аэропорт в Ереване без содействия РФ. Слова политика приводит РИА Новости.

«Погранвойска Армении обратились с письмом к... погранвойскам РФ, поблагодарили за службу в аэропорту «Звартноц»... Проинформировали, что... у армянских пограничников появилась возможность для осуществления пограничного контроля без содействия российской стороны», — сказал Пашинян.

До этого о том, что Ереван в состоянии без помощи России обеспечивать работу пограничной службы аэропорта Звартноц, говорил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. По его словам, российские пограничники присутствовали в аэропорту в качестве поддержки «молодой независимой Армении», а теперь такой потребности страна не чувствует.

6 марта сообщалось, что Армения направила России официальное письмо с требованием прекращения работы российских пограничников в аэропорту Звартноц. В Госдуме заявили, что ожидают от Армении и других шагов относительно присутствия российских сил.

При этом секретарь Совбеза Армении Армен Григорян отметил, что вопрос вывода российских войск из аэропорта Сюник, находящегося недалеко от границы с Азербайджаном, не обсуждается.

Ранее в партии Пашиняна заявили об отсутствии антироссийской линии в политике Армении.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами