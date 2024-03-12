Пашинян заявил, что Армения намерена охранять свой аэропорт без содействия РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что погранслужба страны уведомила Россию о намерении охранять аэропорт в Ереване без содействия РФ. Слова политика приводит РИА Новости.

«Погранвойска Армении обратились с письмом к... погранвойскам РФ, поблагодарили за службу в аэропорту «Звартноц»... Проинформировали, что... у армянских пограничников появилась возможность для осуществления пограничного контроля без содействия российской стороны», — сказал Пашинян.

До этого о том, что Ереван в состоянии без помощи России обеспечивать работу пограничной службы аэропорта Звартноц, говорил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. По его словам, российские пограничники присутствовали в аэропорту в качестве поддержки «молодой независимой Армении», а теперь такой потребности страна не чувствует.

6 марта сообщалось, что Армения направила России официальное письмо с требованием прекращения работы российских пограничников в аэропорту Звартноц. В Госдуме заявили, что ожидают от Армении и других шагов относительно присутствия российских сил.

При этом секретарь Совбеза Армении Армен Григорян отметил, что вопрос вывода российских войск из аэропорта Сюник, находящегося недалеко от границы с Азербайджаном, не обсуждается.

Ранее в партии Пашиняна заявили об отсутствии антироссийской линии в политике Армении.