В МИДе рассказали об анализе заключенных Россией с другими странами соглашений

Россия уже работает над изучением международных соглашений, заключенных ею в прошлом. Цель проверки — понять, соответствуют ли они сейчас интересам страны. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, передает ТАСС.

По мнению дипломата, этот вопрос назрел с точки зрения инвентаризации международных договоренностей и соглашений, которые были заключены РФ в прошлом. Вершинин подчеркнул, что в первую очередь надо обращать внимание на то, насколько эти договоренности соответствуют национальным интересам российского государства, включая текущие условия, когда видны «попытки изолировать РФ и нанести ей максимальный ущерб».

Дипломат уточнил, что работа по ревизии этих документов уже начата по линии МИДа и других министерств. Речь идет о десятках соглашений различного профиля. После их тщательного изучения будут предприняты необходимые действия на основе законодательства РФ.

6 марта председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам провести анализ и подготовить к денонсации невыгодные для России международные договоры. Предложения необходимо представить президент РФ Владимиру Путину. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде поддержали денонсацию договора с Германией от 1990 года.