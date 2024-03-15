ЦИК обратится к Росгвардии и МВД из-за порчи бюллетеней на избирательных участках

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ призвала избирательные участки усилить охрану ящиков для голосования в рамках выборов президента РФ из-за порчи бюллетеней. Об этом сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев, передает ТАСС.

По его словам, в двух регионах избиратели вылили в урну чернила, предположительно, ради денежного вознаграждения.

«Убедительная просьба — это произошло в Ростове и Карачаево-Черкесии — усилить охрану ящиков для голосования», — сказал Булаев.

Он добавил, что комиссия обратится за помощью к МВД и Росгвардии.

15 марта в России началось голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. Они продлятся до 17 марта включительно.

За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Если действующий президент РФ Путин одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок. О том, как проходят президентские выборы в первый день голосования, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее на выборах президента РФ 1 млн москвичей проголосовали электронно.