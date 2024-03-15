Шойгу и Герасимов проголосовали на выборах президента РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов проголосовали на выборах президента России на одном из избирательных участков в Южном военном округе. Об этом сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

Отмечается, что вместе с ними в выборах приняли участие военнослужащие Объединенной группировки войск.

До этого сообщалось, что губернатор Херсонской области Владимир Сальдо одним из первых в регионе проголосовал на выборах.

15 марта в России началось голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. Они продлятся до 17 марта включительно.

За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Если действующий президент РФ Путин одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок. О том, как проходят президентские выборы в первый день голосования — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее западные СМИ указали на рост экономики России перед выборами.