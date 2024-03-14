Политолог напомнил премьеру Латвии басню Крылова «Слон и Моська»

К русофобским заявлениям представителей западных стран Россия должна относиться спокойно. Об этом в беседе с Tsargrad.tv заявил политолог и публицист Игорь Пшеничников, комментируя слова премьер-министра Латвии Эвики Силини о том, что между Россией, Белоруссией и Прибалтикой будет возведен «железный занавес». Эксперт отметил, что страны Балтии стоят на пороге экономического коллапса из-за отсутствия работоспособного населения.

«Поэтому это заявление премьер-министра Латвии — не последнее. К этому нам надо относиться спокойно. Можно было бы посоветовать Эвике Силине перечитать басню Ивана Андреевича Крылова «Слон и Моська». Хотя это им не поможет», — сказал Пшеничников.

По его словам, в странах Балтии прекрасно понимают, что русофобская риторика щедро вознаграждается финансовыми вливаниями со стороны Евросоюза и США.

О «железном занавесе» между Россией, Белоруссией и Прибалтикой Силиня заявила 14 марта. По ее словам, речь идет об обеспечении экономической и энергетической независимости от РФ. При этом премьер Латвии подчеркнула, что достигнуть этой цели «не так и просто».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление Силини о «железном занавесе», обратила внимание, что у Прибалтики не хватит железа на такие нужды.

Ранее премьер Латвии высказалась об отправке войск на Украину.