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Политолог оценил слова Силини о «железном занавесе» между РФ и Прибалтикой

Политолог Пшеничников: русофобия является характерной черной Прибалтики

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Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Политолог и публицист Игорь Пшеничников в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление премьер-министра Латвии Эвики Силини о том, что между Россией, Белоруссией и Прибалтикой будет возведен «железный занавес». По мнению эксперта, русофобия является характерной чертой стран Балтии.

«Такое впечатление, что они соревнуются между собой в оскорбительных для России высказываниях. Эти страны полностью зависят от брюссельской бюрократии и от США. Они прекрасно понимают, что подобная русофобская риторика щедро вознаграждается различного рода финансовыми вливаниями со стороны ЕС и США», — сказал Пшеничников.

Он добавил, что в целом страны Балтии стоят на пороге экономического коллапса в условиях отсутствия работоспособного населения.

О «железном занавесе» между Россией, Белоруссией и Прибалтикой Силиня заявила 14 марта. По ее словам, речь идет об обеспечении экономической и энергетической независимости от РФ. При этом премьер Латвии подчеркнула, что достигнуть этой цели «не так и просто».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление Силини о «железном занавесе», обратила внимание, что у Прибалтики не хватит железа на такие нужды.

Ранее в Литве рассказали, сколько у НАТО есть времени на укрепление безопасности.

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