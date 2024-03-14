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Премьер Латвии высказалась об отправке войск на Украину

Премьер Латвии Силиня не исключила отправку военных НАТО на Украину

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Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Премьер Латвии Эвика Силиня заявила, что Западу необходимо «делать больше» для помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ), обратив внимание на отрицательные последствия поражения Украины для западных стран. Об этом она сообщила в рамках выступления на Атлантическом совете в Вашингтоне, видеозапись мероприятия представлена на странице Атлантического совета в соцсети X (бывшая Twitter).

«Я считаю, что очень важно, чтобы мы громко говорили о том, что мы можем сделать еще (для помощи ВСУ. — прим. ред.)», — отметила она.

До этого Силиня заявила, что между прибалтийскими странами и Россией, а также Белоруссией в будущем возникнет «железный занавес». Прежде всего, подчеркнула премьер, речь идет об обеспечении экономической и энергетической независимости от России. По ее словам, достигнуть этой цели «не так и просто». Страны региона все еще находятся в процессе, добавила Силиня.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление Силини о «железном занавесе» с РФ, обратила внимание, что у Прибалтики не хватит железа на такие нужды.

Ранее посольство РФ упрекнуло Латвию в отсутствии гарантий безопасности на выборах.

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