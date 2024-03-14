Премьер Латвии Эвика Силиня заявила, что Западу необходимо «делать больше» для помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ), обратив внимание на отрицательные последствия поражения Украины для западных стран. Об этом она сообщила в рамках выступления на Атлантическом совете в Вашингтоне, видеозапись мероприятия представлена на странице Атлантического совета в соцсети X (бывшая Twitter).

«Я считаю, что очень важно, чтобы мы громко говорили о том, что мы можем сделать еще (для помощи ВСУ. — прим. ред.)», — отметила она.

До этого Силиня заявила, что между прибалтийскими странами и Россией, а также Белоруссией в будущем возникнет «железный занавес». Прежде всего, подчеркнула премьер, речь идет об обеспечении экономической и энергетической независимости от России. По ее словам, достигнуть этой цели «не так и просто». Страны региона все еще находятся в процессе, добавила Силиня.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление Силини о «железном занавесе» с РФ, обратила внимание, что у Прибалтики не хватит железа на такие нужды.

Ранее посольство РФ упрекнуло Латвию в отсутствии гарантий безопасности на выборах.