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Захарова высмеяла слова премьера Латвии о «железном занавесе» на границе с РФ

Захарова: Прибалтике может не хватить железа для постройки занавеса с Россией

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MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление премьера Латвии Эвики Силини о «железном занавесе» с РФ, обратила внимание, что у Прибалтики не хватит железа на такие нужды. Своим мнением она поделилась с РИА Новости.

«Железа хватит? Или у России будут покупать?» — отметила Захарова.

До этого Силиня заявила, что между прибалтийскими странами и Россией, а также Белоруссией в будущем возникнет «железный занавес».

Прежде всего, подчеркнула премьер, речь идет об обеспечении экономической и энергетической независимости от России.

По ее словам, достигнуть этой цели «не так и просто». Страны региона все еще находятся в процессе, добавила Силиня.

Ранее посольство РФ упрекнуло Латвию в отсутствии гарантий безопасности на выборах.

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