Глава МАГАТЭ высказался о применении ядерного оружия на Украине

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что не видит условий в рамках украинского конфликта для применения ядерного оружия. С таким мнением глава организации выступил на брифинге в Токио, слова Гросси приводит агентство Reuters.

«Не думаю, что мы видим условия для применения ядерного оружия (на Украине. – прим. ред.)», — отметил он.

До этого сообщалось, что Гросси во время встречи с президентом России Владимиром Путиным призвал к максимальной военной сдержанности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). В МАГАТЭ также рассказали, что Гросси во время встречи с Путиным назвал «шаткой» ситуацию с ядерной и физической безопасностью на ЗАЭС. Беседа как раз была сосредоточена на снижении рисков для безопасности объекта, добавили там.

В свою очередь гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил о восстановлении физической защиты Запорожской АЭС, уничтоженной во время отступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что был создан специальный защитный навес над хранилищем отработавшего ядерного топлива.

Ранее на Запорожской АЭС провели ротацию наблюдателей МАГАТЭ.