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На Запорожской АЭС провели ротацию наблюдателей МАГАТЭ

МО РФ: на Запорожской АЭС прошла ротация наблюдателей МАГАТЭ

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Reuters

Министерство обороны России сообщило, что на Запорожской АЭС (ЗАЭС) была произведена ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Вооруженные Силы Российской Федерации совместно с подразделениями Росгвардии обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС», — сказано в тексте.

Отмечается, что был объявлен режим прекращения огня, который соблюдался. Российские военные сопровождали наблюдателей МАГАТЭ по всему маршруту перехода во время ротации.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявилhttps://www.gazeta.ru/social/news/2024/03/11/22524451.shtml, что Вооруженные силы Украины стали чаще использовать беспилотники вокруг Запорожской АЭС, что может привести к ЧП.

До этого глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным призвал к максимальной военной сдержанности вокруг Запорожской атомной электростанции.

Ранее гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил о восстановлении физической защиты Запорожской АЭС.

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