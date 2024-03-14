Байден ошибся в сроке своего нахождения в должности президента

Джо Байден ошибся, говоря о времени своего пребывания на посту президента США. Об этом сообщает РИА Новости.

Произнося речь в городе Милуоки (трансляцию мероприятия вел Белый дом) он сказал: «Послушайте, ребята, я закончу свое выступление так: четыре года назад на этой неделе я занял должность».

Окончательные итоги предыдущих выборов президента США, где победу одержал Джо Байден, были объявлены 15 декабря 2020 года. В должность действующий 46-й президент США вступил 20 января 2021 года. Ни с одной этих дат к настоящему времени не прошло четыре года.

10 марта Байден оговорился и осудил решение США «лезть на Украину».

За день до того он перепутал дату штурма Капитолия сторонниками Трампа.

26 февраля Байден назвал Си Цзиньпина лидером России.

Ранее рейтинг одобрения Байдена оказался одним из наихудших за всю историю.