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Суд США снял несколько обвинений с Трампа

Суд Джорджии снял с Трампа шесть обвинений во вмешательстве в выборы

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Andrew Kelly/Reuters

Суд штата Джорджия снял с экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и его сообвиняемых шесть обвинений во вмешательстве в президентские выборы в 2020 году. Об этом сообщает издание Independent.

Судья Верховного суда округа Фултон Скотт Макафи отклонил обвинения против Трампа, связанные с предполагаемой кампанией давления с целью убедить государственных чиновников нарушить свою присягу и изменить результаты выборов в Джорджии. Из-за поражения в этом штате Трамп, как считается, проиграл президентские выборы.

Обвинения также были сняты с бывшего адвоката экс-президента Руди Джулиани, бывшего руководителя аппарата Белого дома Марка Медоуза, бывшего прокурора Джона Истмана, чиновника от штата Джорджия Рэя Столлингса Смита-третьего и адвоката Боба Чили.

Обвинения были отклонены с формулировкой «за недостатком улик».

До этого кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что намерен в случае победы на выборах в 2024 году помиловать участников штурма Капитолия 6 января 2021 года.

Ранее Трамп заявил, что Байден умеет только жульничать на выборах.

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Выборы в США — 2024
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