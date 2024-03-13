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Полиция выступила против участия живущих в Эстонии россиян в выборах президента

Полиция Эстонии рекомендовала местным россиянам не ездить на выборы в РФ

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Postimees/Scanpix

Полиция Эстонии рекомендовала местным россиянам не ездить на выборы в Россию. Об этом заявил глава бюро погранохраны Идаской префектуры Ээрик Пургель, передает РИА Новости.

«Полиция никому не рекомендует посещать Россию, тем более с целью голосования на выборах. В день выборов нужно быть готовым к задержкам, полиция будет очень тщательно проверять пересекающих границу, а любое использование недопустимой в Эстонии символики запрещено», — заявил Пургель.

В Эстонии запрещенной символикой объявлены советские символы, в том числе Знамя Победы, Георгиевская лента, советская военная форма, даже красная лента на рукаве станет причиной для задержания. Также в Эстонии запрещены символы, связанные с российской специальной военной операцией на Украине.

До этого в МИД Латвии отказались давать ответ, сможет ли Рига предоставить гарантии безопасности и неприкосновенности на выборах президента России.

Ранее в Латвии объявили, что будут проверять документы у голосующих на выборах президента России.

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